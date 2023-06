Difesa: Nuovo Start, Usa smetteranno di inviare informazioni a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti smetteranno di aggiornare la Federazione Russa in merito al dispiegamento dei propri armamenti nucleari, in risposta alla decisione di Mosca di ritirarsi dal trattato Nuovo Start. In una nota, il dipartimento di Stato Usa ha precisato che a partire da febbraio Washington ha continuato ad inviare a Mosca le notifiche e gli avvisi previsti dal trattato, ma che questa pratica sarà ora sospesa. Nello specifico, Washington non consentirà più ispezioni presso i propri siti nucleari, oltre a smettere di aggiornare Mosca sui test e sui movimenti di missili intercontinentali. I test di lancio, invece, saranno notificati come previsto. (Was)