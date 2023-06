Sardegna: medici di famiglia, pubblicato il nuovo bando regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale ha pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione a tempo indeterminato di incarichi vacanti della medicina generale per il 2023. Complessivamente sono 492 le sedi bandite in tutta l’Isola: 98 sedi nel territorio dell’Asl di Sassari; 44 nell’Asl della Gallura; 58 nell’Asl di Nuoro, 16 nell’Asl dell’Ogliastra; 59 nell’Asl di Oristano; 38 nell’Asl del Medio Campidano; 29 nell’Asl del Sulcis; 150 nell’Asl di Cagliari. L’avviso, pubblicato nel Buras, resterà aperto per venti giorni. “Alla chiusura dell’avviso per le sedi del 2022, pubblicato a febbraio, avevamo promesso tempi stretti per la pubblicazione del nuovo bando e abbiamo mantenuto gli impegni”, dichiara l’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria. (segue) (Rsc)