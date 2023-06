Italia-Corea del Sud: l'ambasciata a Seul celebra la Festa della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'ambasciata d'Italia nella Repubblica di Corea è lieta di annunciare il 2 giugno a Seul le celebrazioni per la Festa della Repubblica Italiana, che vedranno coinvolti oltre 500 invitati, provenienti dal mondo politico, istituzionale, accademico, industriale, privato di Italia e Corea del Sud. Il 2 giugno celebra la nascita della nostra Repubblica e ci invita a riflettere su valori fondamentali che di questa costituiscono la base, quali la democrazia, l'eguaglianza, la giustizia, la libertà. La celebrazione di tali valori appare ancora più importante di fronte alle grandi sfide globali che richiedono uno sforzo continuo a fianco ai partner più vicini e affini nei principi. E proprio in quest'ottica, il 2 giugno diventa anche un importante momento di celebrazione di quelli che sono i rapporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea, che il prossimo anno si accingono a festeggiare il 140mo anniversario delle loro relazioni diplomatiche. Da quasi un secolo e mezzo, infatti, Italia e Corea possono vantare una solida collaborazione e amicizia, alla base di innumerevoli iniziative di cooperazione culturale, economica e diplomatica. In questo contesto, la Festa nazionale rappresenta sicuramente un ulteriore momento di comprensione reciproca di culture, conoscenze e prospettive.