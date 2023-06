Italia-Corea del Sud: l'ambasciata a Seul celebra la Festa della Repubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così l’ambasciatore Federico Failla: “Questo giorno rappresenta per me sicuramente un momento di celebrazione, ma anche di commozione: giunto quasi al termine del mio mandato, questa sarà infatti l’ultima Festa nazionale che celebrerò in qualità di ambasciatore dell’Italia in Corea del Sud, Paese dalla grande cultura che porterò sempre nei miei ricordi. La Festa nazionale italiana capita inoltre in un momento assolutamente delicato delle relazioni internazionali, in cui non possiamo dimenticare le numerose vittime dell’aggressione all’Ucraina e, al contempo, le conseguenze globali ormai quotidiane del cambiamento climatico, tra cui da ultimo registriamo, con rammarico, le vittime delle alluvioni che hanno toccato in Italia la regione dell’Emilia Romagna. Di fronte a queste tragedie e a tutti le innumerevoli sfide che il mondo ci chiama ad affrontare, sono certo che esempi di collaborazione come quello che celebriamo qui oggi tra Italia e Corea costituiscano la risposta più efficace e adeguata all’incertezza che ci circonda.” (Com)