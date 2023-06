© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento svizzero ha votato contro le forniture indirette di armi da parte della Confederazione elvetica all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. In questo modo, la maggioranza dei deputati ha riaffermato il principio della neutralità della Svizzera, che ha finora impedito l'invio di armi e munizioni del Paese all'ex repubblica sovietica, in via sia diretta sia indiretta. (Geb)