- L'inflazione in Perù ha raggiunto lo 0,32 per cento a maggio, rispetto allo 0,56 per cento di aprile. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica e informatica (Inei) nel rapporto mensile diffuso oggi. Su anno l’inflazione si attesta al 7,89 per cento, in lieve calo rispetto al mese di aprile, quando si era attestata al 7,97 per cento. (Brb)