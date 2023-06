Italia-Tunisia: firmato accordo Maeci-Banca mondiale per 1 milione di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La firma di questo accordo è un'ulteriore prova del sostegno a 360 gradi del governo italiano alla Tunisia e si aggiunge agli oltre 700 milioni di euro di progetti attualmente in corso e programmati dalla Cooperazione italiana nel Paese. Nell'ambito di un approccio globale, l'accordo di oggi ribadisce l'impegno dell'Italia a sostenere il processo di attuazione delle riforme prioritarie nel pieno rispetto della volontà delle istituzioni tunisine", ha dichiarato l'smbasciatore Saggio. "La Banca mondiale è lieta di collaborare con il governo della Repubblica italiana per finanziare le attività della Delivery Unit in Tunisia", ha dichiarato Alexandre Arrobbio, rappresentante residente della Banca mondiale in Tunisia. "Questo progetto ci consentirà di accelerare l'attuazione delle azioni prioritarie individuate dal governo tunisino, migliorando così i servizi pubblici per i cittadini e le imprese. Ci impegniamo a proseguire la collaborazione con i nostri partner italiani per sostenere le riforme e promuovere lo sviluppo in Tunisia". "Grazie a questo accordo, la Cooperazione italiana, attraverso l'Aics, farà parte di uno strumento multi-partner che permetterà di cogliere collettivamente le sfide di uno sviluppo locale equo e sostenibile, di promuovere sinergie positive tra i diversi attori dello sviluppo e di ridurre la frammentazione degli aiuti", ha dichiarato Andrea Senatori, direttore dell'Aics Tunisi, a margine della cerimonia. (Com)