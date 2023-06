Brasile-Finlandia: firmato accordo su servizi aerei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rete per l'innovazione Brasile-Finlandia riunisce ricercatori e specialisti e rafforza i legami tra ricerca di base e applicata in entrambi i paesi. Una maggiore collaborazione in settori come le comunicazioni, la sicurezza informatica, la tecnologia militare e la transizione verde porterà sicuramente benefici concreti. Vogliamo riprendere il dinamismo della relazione, anche utilizzando scienziati brasiliani in Finlandia, in aree come il 5G e il 6G e la bioeconomia", ha affermato Lula nel corso della conferenza stampa al termine dell'incontro. (segue) (Brb)