Italia-Brasile: ambasciata a Brasilia ospita evento presentazione Fronte parlamentare misto (3)

- Per l'ambasciatore italiano, Francesco Azzarello, "si tratta di un evento storico di grande significato politico, un riconoscimento da parte del congresso brasiliano della rilevanza degli interessi bilaterali, qualitativi e quantitativi, e dell'importanza strategica dell'enorme comunità italo-brasiliana, in tutte suoi aspetti, comprese le elezioni". Per il presidente Faria "avvicinare ancora di più il rapporto tra i leader di queste due potenze mondiali può comportare un significativo rafforzamento dei nostri legami commerciali, così importanti per le nostre economie". Inoltre, cerchiamo un più fruttuoso rapporto anche in ambito culturale, sociale e scientifico. I colloqui sono già iniziati e la disponibilità tra i leader di questi due Paesi è stata straordinaria". (segue) (Com)