Italia-Brasile: ambasciata a Brasilia ospita evento presentazione Fronte parlamentare misto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Brasile, secondo i dati più recenti, la comunità di italo-brasiliani discendenti conta circa 32 milioni di persone. Cui si aggiungono 750.000 italiani residenti. In Italia oggi vivono più di 150.000 brasiliani. In Brasile sono circa 1.000 le imprese italiane, dai colossi alle medie e piccole, con investimenti e contratti firmati nel periodo 2020-2022 per un valore complessivo di circa 26,2 miliardi di euro. L'interscambio Italia-Brasile nel 2022 è stato di 10,4 miliardi di euro, secondo in Ue. "Numeri significativi, questi, che testimoniano l'importanza dell'iniziativa di formazione del Fronte a favore degli interessi della comunità italo-brasiliana e la volontà del Congresso di avere un rapporto sempre più stretto e diretto con una parte fondamentale della società italiana", conclude la nota. (Com)