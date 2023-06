Italia-Usa: Urso, legame fondamentale, insieme per affrontare sfide globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il legame tra Italia e Stati Uniti, tra i nostri popoli e le nostre imprese, è fondamentale. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante le celebrazioni organizzate all’ambasciata d’Italia a Washington per la Festa della Repubblica. “L’anno scorso sono stato due volte qui a Washington, come presidente del Copasir, per evidenziare e garantire il ruolo dell’Italia, al fianco degli Stati Uniti, per fronteggiare le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale”, ha detto. (Was)