Italia-Usa: Urso, nostre imprese devono crescere insieme per autonomia dell’Occidente

24 luglio 2021

- Le imprese italiane e statunitensi devono crescere insieme. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante le celebrazioni organizzate all’ambasciata d’Italia a Washington per la Festa della Repubblica. “Stiamo affrontando sfide molto difficili sul piano economico e industriale: dobbiamo affrontarle insieme per creare un unico grande bacino commerciale e produttivo, che garantisca l’autonomia strategica dell’Occidente”, ha detto. (Was)