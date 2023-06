Italia-Usa: da segretaria al Commercio complimenti a Meloni, voce italiana più importante che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La voce dell’Italia, in Europa e nella Nato, rimane vitale e importante. Lo ha detto la segretaria al Commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo, durante le celebrazioni organizzate all’ambasciata d’Italia a Washington in occasione della Festa della Repubblica. La segretaria ha fatto i suoi complimenti alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per “la sua leadership e il posizionamento dell’Italia sul sostegno all’Ucraina: in questo momento difficile, la nostra partnership è più importante che mai”. (Was)