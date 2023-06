Expo 2030: ambasciatrice Zappia, Roma candidata ideale, contiamo su sostegno alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le celebrazioni della Festa della Repubblica all’ambasciata d’Italia a Washington, quest’anno, sono dedicate a Roma, la città eterna. Nel suo messaggio di apertura all’evento, l’ambasciatrice Mariangela Zappia ha affermato che Roma è la candidata ideale per ospitare Expo 2030. “Contiamo sul sostegno dei nostri amici per portare l’esposizione nella nostra capitale: da domani, con il nuovo volo diretto di Ita Airways, il nostro Paese sará collegato ancora meglio con gli Usa”, ha concluso. (Was)