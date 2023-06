Usa: Senato approva accordo sul debito, ora il testo passa a Biden per la firma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato l’accordo recentemente raggiunto tra la Casa Bianca e la leadership repubblicana al Congresso per alzare il tetto del debito federale, teso ad evitare un possibile default. Il testo, passato con 63 voti favorevoli e 36 contrari, sarà ora inviato al presidente Joe Biden per la firma definitiva. La proposta, approvata nella serata di mercoledì scorso dalla Camera dei rappresentanti, dovrebbe entrare ufficialmente in vigore entro lunedì 5 giugno: la data che il Tesoro ha precedentemente indicato come il giorno a partire dal quale si sarebbe potuto verificare un default, in mancanza di un accordo sul debito. La camera alta del Congresso non ha approvato nessuno degli emendamenti presentati, ma i due capigruppo, il democratico Chuck Schumer e il repubblicano Mitch McConnell, hanno pubblicato una dichiarazione congiunta in cui rassicurano i senatori preoccupati per eventuali restrizioni eccessive alla capacità di spesa del Pentagono. “L’accordo non limiterà in alcun modo la possibilità del Senato di approvare finanziamenti di emergenza per garantire le nostre capacità militari”, si legge nella nota. (Was)