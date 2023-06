Usa: Biden, via libera del Senato ad accordo su debito è vittoria per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione al Senato dell’accordo per alzare il tetto del debito federale protegge la ripresa economica degli Stati Uniti, evitando al contempo un default che avrebbe conseguenze catastrofiche. Lo ha detto in una nota il presidente Joe Biden, dopo che la camera alta del Congresso ha approvato il compromesso raggiunto lo scorso fine settimana tra la Casa Bianca e la leadership repubblicana. “Abbiamo dimostrato ancora una volta che gli Stati Uniti pagano i propri debiti e rispettano l’impegno preso: è una grande vittoria per i cittadini e per il Paese”, ha detto. (Was)