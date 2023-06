© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono un frequentatore abituale della sfilata del 2 giugno, che è un modo per ricordare l’unità d’Italia”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di “Tg2 post”. “Per me – ha proseguito – è un momento in cui ci si sente figli della stessa terra e si riconosce nella prima parte della costituzione, quella dei diritti, il momento cruciale della nostra identità e della nostra unità”. (Rin)