Usa: treno carico di protossido di azoto deragliato in Minnesota, non ci sono feriti

- Un treno carico di protossido di azoto ha deragliato questo pomeriggio in Minnesota. Il dipartimento dei Vigili del fuoco del comune di Lancaster ha precisato che non sono stati registrati feriti a seguito dell’incidente, e per il momento non sono stati segnalate perdite di vapore tossico nell’area circostante. Il deragliamento ha interessato almeno 24 vagoni. In un messaggio pubblicato su Facebook, il dipartimento ha precisato che l’incidente è avvenuto intorno alle 16 locali (le 22 italiane), aggiungendo che una parte dell’autostrada 59 sarà temporaneamente chiusa mentre le autorità locali mettono la scena in sicurezza. (Was)