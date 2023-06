Usa: Blinken annuncia prima missione diplomatica oltre il circolo polare artico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato di voler aprire una missione diplomatica oltre il circolo polare artico. Durante una conferenza stampa organizzata al termine della ministeriale Nato a Oslo, in Norvegia, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha annunciato che le autorità di Washington intendono istituire un “punto di presenza” nella città di Tromso, a circa 350 chilometri a Nord del circolo polare artico. La struttura sarà inaugurata nel 2023, e sarà gestita da un singolo diplomatico che avrà l’incarico di console. “Vogliamo lavorare con i nostri alleati per garantire la pace, la stabilità e la cooperazione nella regione artica”, ha detto Blinken. (Was)