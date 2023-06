Ucraina: Lula, Brasile vuole rimanere tra i Paesi neutrali rispetto al conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile fa parte di un gruppo di Paesi che vogliono "rimanere neutrali" per negoziare la fine del conflitto tra Ucraina e Russia. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, a margine dell'incontro bilaterale con il presidente della Finlandia, Sauli Niinisto, oggi a Brasilia. "Non accadrà nulla fino a quando Ucraina e Russia non prenderanno la decisione di volere la pace. Pertanto, il Brasile fa parte di un gruppo di Paesi che vogliono rimanere neutrali per costruire la possibilità di porre fine alla guerra", ha detto. "Stiamo cercando di mettere sul tavolo una proposta di pace che dovrà essere concordata con i presidenti di Russia e Ucraina", ha affermato, ribadendo la posizione del Brasile di difesa dell'integrità territoriale dell'Ucraina e di condanna rispetto all'invasione della Russia nel territorio del Paese vicino. (Brb)