Italia-Brasile: ambasciata a Brasilia ospita evento presentazione Fronte parlamentare misto

Con l'obiettivo di avvicinare ancora di più il Brasile e l'Italia, rafforzare le relazioni commerciali e diplomatiche e promuovere lo scambio culturale e sociale, il prossimo 6 giugno alle ore 18,00, l'ambasciata d'Italia a Brasilia ospiterà l'evento di presentazione ufficiale del Fronte parlamentare misto Italia-Brasile. Lo riferisce l'ufficio stampa della rappresentanza diplomatica italiana in una nota. Per l'occasione è prevista la presenza del presidente della Camera dei deputati, Arthur Lira, che aprirà la manifestazione insieme al presidente del Fronte, il deputato Luiz Fernando Faria, e al vicepresidente, deputato Eros Biondini, che coordina anche il Gruppo parlamentare di amicizia Italia-Brasile. Si prevede la partecipazione di molti altri parlamentari firmatari e impegnati per gli obiettivi del Fronte, oltre ad un'ampia rappresentanza del mondo economico e imprenditoriale italiano, molto attivo in Brasile, nonché di importanti personalità della comunità italo-brasiliana .