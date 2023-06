Italia-Brasile: ambasciata a Brasilia ospita evento presentazione Fronte parlamentare misto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Fronte parlamentare misto Brasile-Italia è un'associazione di senatori e deputati di vari partiti politici e di diversi stati del Paese, che si riuniscono per discutere e lavorare su temi specifici di interesse strategico per lo sviluppo di entrambi i Paesi. L'iniziativa – si legge nella nota - cerca di rafforzare il dialogo tra le istituzioni e la società civile, creando occasioni di cooperazione e amicizia bilaterali durature. Oggi il Fronte conta 242 tra senatori e deputati, che rappresentano oltre il 40 per cento del numero totale dei membri del parlamento (594) e superano di gran lunga il numero minimo di firme necessarie per la creazione di un Fronte (171)". In tutto sono rappresentati 19 partiti politici e 26 stati brasiliani. Gli obiettivi di lavoro del Fronte sono guidati dal proprio statuto, firmato dal presidente della Camera, pubblico e consultabile. (segue) (Com)