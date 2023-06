Usa: deterioramento falde acquifere, Arizona sospende costruzioni a Phoenix

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato dell’Arizona ha sospeso l’emissione di permessi per attività di costruzione nell’area della città di Phoenix, a causa del progressivo deterioramento delle falde acquifere. La governatrice, Katie Hobbs, ha spiegato in conferenza stampa che, in base agli studi più recenti, le falde acquifere della zona non saranno più in grado di sostenere nuove attività di costruzione per il prossimo secolo, alla luce di un consumo eccessivo da parte dei residenti e delle aziende agricole. I progetti già approvati potranno comunque essere realizzati, ma in futuro le imprese edili dovranno dimostrare di essere in grado di assicurare forniture idriche per i prossimi 100 anni, senza avvalersi delle falde acquifere circostanti. (Was)