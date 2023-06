Italia-Usa: Urso, leadership Meloni evidenzia il valore delle nostre democrazie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La leadership della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, evidenzia il valore delle nostre democrazie. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante le celebrazioni organizzate all’ambasciata d’Italia a Washington per la Festa della Repubblica. “L’Italia è un Paese forte e leale, che si assume le proprie responsabilità in Europa, nel Mediterraneo, in Africa e nel Grande Medio Oriente”, ha detto. “Lo facciamo con ogni strumento a nostra disposizione: con la politica e la diplomazia, per promuovere lo sviluppo economico e lo stato di diritto; e, quando necessario, anche con la professionalità e l’eroismo delle nostre Forze armate”, ha concluso. (Was)