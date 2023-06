© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono ansiosi di lavorare con l’Italia durante la presidenza di turno del G7, per rafforzare ancora di più il nostro legame diplomatico e commerciale. Lo ha detto la segretaria al Commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo, durante le celebrazioni organizzate all’ambasciata d’Italia a Washington in occasione della Festa della Repubblica. (Was)