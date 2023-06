Nato: comandante interforze di Napoli visita in Kosovo militari italiani e ungheresi feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ammiraglio Stuart B. Munsch, comandante dell'Allied Joint Force della Nato a Napoli, ha effettuato oggi una visita in Kosovo. Secondo un comunicato dell’Alleanza, Munsch ha avuto un incontro con il comandante della missione Nato in Kosovo (Kfor), con cui ha discusso piani e operazioni future al fine di mantenere, con imparzialità verso tutte le parti, un ambiente sicuro e protetto in Kosovo, in conformità con il mandato Onu della Kfor basato sulla Risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. I temi affrontati hanno incluso quello del dispiegamento di 700 militari aggiuntivi provenienti da un battaglione di riserva, chiamato in Kosovo dalla Nato per normalizzare la situazione e garantire la sicurezza, come pure quello del potenziale impiego di un altro battaglione di riserva, che è stato posto in alto livello di prontezza all’operatività nel caso in cui fossero necessari militari aggiuntivi. L'ammiraglio Munsch ha elogiato la lungimiranza e le azioni poste in essere da Kfor per prevenire danni maggiori e perdite di vite umane a causa delle violenze del 29 maggio in Kosovo. (segue) (Com)