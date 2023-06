Brasile: parlamento approva legge che promuove parità retributiva tra uomini e donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge approvata oggi prevede che il datore di lavoro che non rispetta la norma paghi una sanzione pari a 10 volte il valore della giusta retribuzione. In caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata. Nel 2019, un sondaggio dell'Istituto nazionale di statistica (Ibge) ha mostrato che le donne guadagnano meno degli uomini in tutte le occupazioni analizzate. Nonostante un calo della disparità salariale registrato tra il 2012 e il 2018, le lavoratrici guadagnano, in media, il 20,5 per cento in meno rispetto agli uomini nel Paese. (Brb)