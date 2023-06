Egitto-Slovenia: i ministri degli Esteri discutono dei rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha ricevuto una telefonata dalla vice premier e ministra degli Esteri della Slovenia, Tanja Fajon, per discutere della cooperazione bilaterale. Lo riferisce una dichiarazione del ministero degli Esteri egiziano. Le parti hanno discusso dei vari campi della cooperazione economica e commerciale e dei modi per migliorarli e svilupparli nel prossimo periodo. Durante la telefonata, la ministra degli Esteri slovena ha voluto conoscere la visione dell'Egitto in merito agli sviluppi più importanti in atto nella regione araba e africana, in particolare la situazione in Sudan, la causa palestinese e la situazione in Libia.(Cae)