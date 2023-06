Lavoro: sindacati, rinnovato ccnl ormeggiatori e barcaioli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rinnovo – proseguono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – introduce significativi interventi sulla parte normativa riferita al turno giornaliero e all'istituto della mobilità rendendo il dettato contrattuale rafforzato, riformato ed adeguato alle novità normative. Particolare attenzione è stata posta nei confronti del personale amministrativo e tecnico per la complessiva efficienza del servizio prestato confermando l'avvio del percorso per la definizione di una specifica sezione contrattuale a loro riferita". "Un rinnovo contrattuale importante – dichiarano infine le organizzazioni sindacali – dai contenuti significativi e di valore per l'intera categoria, quale elemento centrale a garanzia della sicurezza per l'operatività dei nostri porti anche in termini di prevenzione dei rischi". (Rin)