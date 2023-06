Medio Oriente: Cisgiordania, due palestinesi, tra cui un bambino, feriti in scontri fuori da insediamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio di emergenza Rescuers Without Borders afferma di aver ricevuto una segnalazione di Due palestinesi, tra cui un bambino di 3 anni, son stati feriti da colpi di arma da fuoco nei pressi dell'insediamento Neve Tzuf, in Cisgiordania. Lo riferisce il servizio d'emergenza Rescuers Without Borders. Da parte loro, le forze di difesa israeliane (Idf) hanno riferito che uomini armati palestinesi hanno preso di mira una postazione militare vicino all'insediamento di Neve Tzuf, noto anche come Halamish. Secondo Rescuers Without Borders i due palestinesi sarebbero rimasti feriti dalla risposta al fuoco da parte dei militari israeliani. (Res)