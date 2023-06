Usa: Biden intende nominare Mandy Cohen all’incarico di direttrice dei Cdc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende nominare Mandy Cohen, ex segretaria alla Salute della Carolina del Nord, all’incarico di direttrice dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc), al posto della dimissionaria Rochelle Walensky. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che la decisione non è definitiva. La Casa Bianca starebbe ancora preparando la documentazione necessaria, ma la Cohen sarebbe la candidata più probabile. (Was)