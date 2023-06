Milano: amante Impagnatiello, sembrava strano, dallo zaino fuoriusciti guanti in lattice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 23enne che aveva una relazione con Alessandro Impagnatiello lo ha incontrato dopo il lavoro venerdì scorso, ma "mi sembrava strano". Poi, dallo zaino del lavoro del 30enne che aveva in spalla, ha notato “dei guanti in lattice di colore azzurro”. Lo ha raccontato la giovane cameriera italo inglese ai carabinieri, facendo luce sull’incontro avuto con Giulia dopo che entrambe avevano scoperto della vita parallela di Impagnatiello. La 23enne ha provato a contattarlo dopo essersi resa conto che il cellulare di Giulia era staccato. Insospettita, la ragazza, stando a quanto messo a verbale, chiede ad Alessandro dove sia Giulia e lui le risponde che “Giulia sta dormendo a casa di un’amica”. La 23enne gli ha chiesto quindi di dimostrarglielo con il cellulare ma lui inquadra solo la camera e il soggiorno dove Giulia effettivamente non c’è. “Alle due del mattino - racconta la 23enne - nel rincasare ho notato sotto casa la presenza di Alessandro il quale ha continuato ad inviarmi sms su chat e chiamate con l'intento di volermi parlare per almeno 5 minuti. Data la sua insistenza, gli ho parlato dalla finestra del ballatoio, e lui mi ha detto di avermi aspettato per più di un'ora e che Giulia era una persona bipolare e che il figlio che lei aspetta non era il suo”. Ma la giovane non gli crede e chiede al 30enne di andarsene, perché gli sembrava "strano" e "continuava a giustificare la situazione arrampicandosi sugli ‘specchi’”. Così la ragazza nota fuoriuscire dallo zaino del lavoro di Alessandro i guanti "in lattice di colore azzurro". Stando alla ricostruzione della 23enne, che ha cercato di contattare la sorella di Giulia, Impagnatiello glielo nega. In seguito contatta la sorella comunque sui social, che le confesserà che non è una ragazza bipolare e che non mai sofferto di malattie mentali e che anche lei e i suoi familiari sono “preoccupati” per la sua scomparsa. (Rem)