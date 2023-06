Ucraina: Pentagono, contratto con SpaceX per fornire satelliti Starlink a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha concordato con SpaceX, la società spaziale fondata da Elon Musk, un contratto per acquistare i satelliti della rete Starlink, da utilizzare in Ucraina per aiutare Kiev a contrastare l’invasione russa. In una dichiarazione all’emittente “Cnbc”, il dipartimento della Difesa Usa ha affermato che le autorità di Washington “continueranno a lavorare con gli alleati per garantire all’Ucraina le comunicazioni satellitari di cui ha bisogno in questo momento difficile”. Il Pentagono non ha fornito dettagli aggiuntivi in merito alle specifiche del contratto. (Was)