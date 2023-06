Usa: da Senato via libera a risoluzione per bloccare cancellazione del debito studentesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione tesa a bloccare il piano dell’amministrazione Biden per la cancellazione del debito studentesco, che avrebbe consentito rimborsi fino a 20 mila dollari per circa 40 milioni di cittadini. La proposta, già approvata dalla Camera dei rappresentanti nei giorni scorsi, è passata con 52 voti favorevoli e 46 contrari, grazie al sostegno dei senatori democratici Jon Tester e Joe Manchin, e a quello di Kyrsten Sinema, indipendente. La risoluzione dovrebbe comunque essere approvata in via definitiva dal presidente Joe Biden, il quale ha già ribadito più volte di essere pronto ad esercitare il diritto di veto. In quel caso, il testo passerà alla Corte suprema. Manchin ha affermato in una nota che “il Paese non può permettersi di aggiungere 400 miliardi di dollari al debito pubblico in questo momento”. (Was)