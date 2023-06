Cooperazione: Tunisia, Farnesina e Banca mondiale firmano accordo da 1 milione di euro per programma riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e la Banca mondiale hanno siglato l’accordo dal valore di un milione di euro in sostegno alle attività del fondo fiduciario "Tunisia Economic Resilience and Inclusion” (Teri), realizzato dalla Banca mondiale per sostenere il programma di riforme e rafforzare la capacità della Tunisia nel rispondere alle attuali sfide economiche e sociali. Lo riferisce un comunicato stampa. La cerimonia di firma si è tenuta presso la residenza dell’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, che ha accolto per l’occasione il rappresentante residente della Banca mondiale in Tunisia, Alexandre Arrobbio, il direttore della sede regionale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) di Tunisi, Andrea Senatori, e la Programme Manager della Banca Mondiale, Zouhour Karray. Nell’ambito del fondo Teri, il contributo italiano è finalizzato a supportare le attività della Delivery Unit presso la presidenza del governo volte a coordinare ed accelerare l'attuazione delle riforme identificate dal governo tunisino come prioritarie ed urgenti. (segue) (Com)