- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani e Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma presenzia alla cerimonia di deposizione della corona al Sacello del Milite Ignoto presso l'Altare della Patria.Roma, piazza Venezia (ore 8:50)- Il sindaco di Roma raggiunge il Palco Presidenziale da dove assiste alla parata militare.Roma, via dei Fori Imperiali (ore 9:45)- Il sindaco di Roma incontra la Compagnia della Polizia Locale di Roma Capitale che ha partecipato alla parata in via dei Fori Imperiali.Roma, Comando del Corpo di Polizia Locale, piazza della Consolazione, 4 (ore 11:30) (segue) (Rer)