Violenza donne: La Russa, non basta quello che stiamo facendo, è problema globale

- “Bisogna fare un salto di qualità nel modo di considerare il femminicidio, che deve essere considerato un problema globale, perché quello che stiamo facendo non basta”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di “Tg2 post”. “Penso che qualunque minimo allarme debba dar luogo a una risposta immediata”, ha poi aggiunto. “Il mio suggerimento alle forze dell’ordine e ai politici è che è meglio sbagliare per eccesso che per difetto”, ha concluso il presidente del Senato. (Rin)