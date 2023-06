Usa: Biden cade durante cerimonia all’Accademia dell’Aeronautica, sta bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è inciampato sul palco durante una cerimonia all’Accademia dell’Aeronautica, cadendo sulle ginocchia per poi essere aiutato a rialzarsi dai presenti. La caduta è avvenuta durante la consegna dei diplomi ai cadetti, al termine del suo discorso. Il presidente non ha riportato danni a seguito della caduta, avvenuta mentre stava tornando al suo posto, ed è rimasto in piedi fino al termine della cerimonia. (Was)