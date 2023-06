Turismo: assessore Roma, governo deve dare regole certe su affitti brevi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di Firenze di adottare il "divieto non retroattivo di utilizzare immobili con destinazione residenziale per affitti turistici brevi è una soluzione che merita molta attenzione. Vogliamo capire quanto sia davvero efficace, non ci possiamo permettere migliaia di ricorsi. Rimane assurdo che il governo Meloni non abbia il coraggio di varare regole certe e fornire strumenti adeguati per fermare la trasformazione dei centri storici di Roma e delle altre città d'arte in giganteschi affittacamere senza regole e senza anima". Lo ha detto Alessandro Onorato, assessore a Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma Capitale. "La bozza del ddl ipotizzato dal Governo - aggiunge l'assessore Onorato - è un provvedimento inefficace già in partenza. Con due notti minime di permanenze non cambia nulla e le multe proposte non sono un deterrente per chi vuole violare le regole". (Com)