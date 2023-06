Auto: Elkann, serve un quadro di regole chiare e stabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo dell'auto necessita di un quadro di regole chiare e stabili da parte dei governi perché per un'industria come la nostra gli investimenti che si fanno hanno una portata lunga. Lo ha affermato John Elkann, presidente di Stellantis, durante il Festival dell'Economia di Torino. "I nostri progetti hanno una vita di decenni. La cosa più importante è avere un quadro di regole chiaro e stabile. Questa è la parte più importante di cui abbiamo bisogno per poter operare e poter investire", ha concluso. (Rpi)