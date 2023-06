Iran: Netanyahu, Israele farà tutto il necessario per impedire armi nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele farà tutto il necessario per impedire all'Iran di avere armi nucleari. Lo ha detto oggi il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, in un videomessaggio, rivolgendosi sia "all'Iran che alla comunità internazionale". Le dichiarazioni giungono dopo che ieri l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha chiuso le indagini su un sito sospetto. Inoltre, negli ultimi giorni sono circolate notizie secondo cui Israele temerebbe che gli Stati Uniti si stiano muovendo verso un nuovo accordo nucleare con Teheran, a cui Gerusalemme si oppone aspramente. In precedenza, il portavoce del ministero degli Esteri di Israele, Lior Haiat, ha definito la chiusura di un'indagine dell'Aiea su un sito iraniano sospetto "una questione di grande preoccupazione". Per Haiat "le spiegazioni fornite dall'Iran per la presenza di materiale nucleare nel sito non sono affidabili o tecnicamente possibili". "L'Iran continua a mentire all'Aiea e ad ingannare la comunità internazionale", ha aggiunto. All'inizio di questa settimana, l'Aiea ha interrotto le sue indagini sulle tracce di uranio artificiale trovate a Marivan, circa 525 chilometri a sud-est di Teheran. Gli analisti avevano ripetutamente collegato Marivan al programma nucleare militare segreto dell'Iran e accusato la Repubblica islamica di aver condotto lì test ad alto potenziale esplosivo nei primi anni 2000. Haiat ha avvertito che la chiusura del caso "potrebbe avere conseguenze estremamente pericolose" e che invia un messaggio agli iraniani, ovvero che possono "continuare a ingannare la comunità internazionale nel loro cammino verso il raggiungimento di un programma nucleare militare completo". Infine Haiat ha indicato che la decisione “danneggia gravemente la credibilità professionale dell'Aiea". (Res)