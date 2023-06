Decreto Pa: Siracusano, bene lavoro Commissioni, testo migliorato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera dei deputati “hanno terminato l'esame degli emendamenti al cosiddetto decreto Pa e approvato il provvedimento per l'Aula, con la discussione generale prevista per lunedì 5 giugno. In questi giorni ho seguito il dl nelle Commissioni competenti, ringrazio i gruppi per l'importante lavoro parlamentare fatto e per le migliorie apportate al testo”. Lo ha dichiarato Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. “Ringrazio il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, per la portata delle misure presenti. Grazie a questo provvedimento avremo la possibilità di fare più assunzioni nella Pa, di premiare il merito e la qualità del personale, di procedere a reclutamenti mirati per rafforzare la capacità amministrativa dei nostri enti pubblici", ha aggiunto. (Rin)