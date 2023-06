Cultura: musei aperti e gratuiti per il 2 giugno, fine settimana ricco di eventi a Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della mostra, il chiostro giardino del museo ospita sabato alle 18:30 Che cosa sono le nuvole?, un evento musicale inedito, ideato dall'Ensemble Alchimie Sonore appositamente per il museo. Ultimo appuntamento di Pasoliniana – il ciclo di eventi, incontri, reading e azioni teatrali a cura di Silvana Cirillo, Claudio Crescentini e Federica Pirani – il concerto è uno sguardo sul mondo poetico di Pasolini attraverso la nuova visione musicale di giovani autori e musicisti. Grandi eventi culturali anche in periferia. Questa sera al Teatro Tor Bella Monaca il prende il via Libero Teatro in un Teatro Libero, rassegna organizzata da Uilt Lazio (Unione Italiana Libero Teatro) che porta in scena al Teatro Tor Bella Monaca fino al 25 giugno (e poi dal 5 al 17 settembre) alcune delle più interessanti produzioni associate del territorio. Si parte in Sala Piccola, questa sera alle 21, con Per amore: l'ultima notte di Anna Magnani, spettacolo scritto e diretto da Maria Luana Petrucci che sarà anche in scena con Daniela Rosci, Salvatore Tosto e Lisa Bertinaria. (segue) (Rer)