Auto: De Palma (Fiom-Cgil), domani chiederemo a Tavares di aprire confronto su futuro Stellantis

- Da Torino partono 100 delegati provenienti da tutta Italia perché domani, nella giornata del 2 giugno Festa della Repubblica fondata sul lavoro, saremo a Parigi e dove andremo a chiedere all'amministratore delegato di Stellantis Tavares di aprire un confronto per portare lavoro, occupazione e innovazione nel nostro Paese. Lo ha affermato il segretario generale della Fiom-Cgil Michele De Palma a margine della partenza da Torino dei delegati del sindacato. "Le condizioni di Mirafiori non sono positive, pensavamo che la nascita di Stellantis avrebbe determinato il fatto che ci sarebbe stato più lavoro e migliori condizioni e invece oggi siamo nella situazione in cui la situazione dei lavoratori è molto peggiorata e noi vogliamo cambiarla. Vogliamo che i lavoratori abbiano il posto di lavoro degno di questo nome - ha continuato De Palma -. (segue) (Rpi)