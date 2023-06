Kosovo: ministra Esteri albanese, pieno sostegno alla missione Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Albania sostiene pienamente la missione della Kfor e condanna gli “attacchi violenti” che si sono verificati in Kosovo. È quanto affermato dalla ministra degli Esteri albanese, Olta Xhacka, in occasione della sua partecipazione alla riunione informale dei capi della diplomazia dei Paesi della Nato, a Oslo. “L’Albania è grata per il contributo dell’Alleanza atlantica al mantenimento della sicurezza nella regione e sostiene a pieno le truppe della Kfor, condannando i violenti attacchi non provocati che si sono verificati nel nord del Kosovo”, ha detto Xhacka. “L’unico modo per andare avanti è con il dialogo, facilitato dall’Unione europea”, ha aggiunto la ministra albanese.(Alt)