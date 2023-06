Camera: da 2 giugno sito web dedicato a 75 anni Costituzione repubblicana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sito internet sui 75 anni della Costituzione italiana. Da venerdì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, è consultabile - anche attraverso la pagina www.camera.it - il sito 75costituzione.camera.it dedicato ai 75 anni della Costituzione repubblicana, entrata in vigore l'1 gennaio 1948. L'iniziativa, promossa dalla Camera dei deputati, è quella di riunire in un unico spazio web tutti i materiali di documentazione finora pubblicati in formato digitale sulla composizione, i lavori e i documenti dell'Assemblea Costituente. Attraverso le diverse sezioni del sito è possibile accedere alle schede sull'attività dei deputati costituenti, al calendario dei lavori dell'Assemblea e delle sue Commissioni e all'inventario informatizzato dei documenti d'archivio. Completano i contenuti, la galleria fotografica, una serie di documenti audiovisivi, una rassegna stampa d'epoca, la piattaforma didattica sulla Costituzione e una bibliografia essenziale. In occasione del 75mo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione, inoltre, la Camera promuove, tra l'altro, tre incontri, rispettivamente il 22 giugno, il 5 luglio e il 27 settembre, nella cornice del Chiostro di Vicolo Valdina, dedicati ai fondamenti della Costituzione italiana, alle Costituzioni europee del dopoguerra e ai simboli della Repubblica. Il primo appuntamento giovedì 22 giugno alle 19 con il seminario "I fondamenti della Costituzione repubblicana": dialogo tra Massimo Cacciari e Alessandro Campi. Modera Monica Guerzoni. Letture di Francesco Scianna. Tutti gli appuntamenti – rende noto l’ufficio stampa della Camera – vengono trasmessi in diretta webtv. (Com)