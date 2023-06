Usa-Norvegia: Blinken incontra omologa, focus su Ucraina e sfide globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato l’omologa norvegese, Anniken Huitfeldt, a margine della ministeriale Nato a Oslo. Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, ha ringraziato la Norvegia per il sostegno fornito all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Il colloquio si è incentrato anche su una serie di sfide globali, come la sicurezza alimentare, energetica e sanitaria, oppure la necessità di garantire la stabilità nella regione indopacifica. Blinken ha anche sottolineato l’importanza dell’Artico all’interno dell’agenda statunitense. (Was)