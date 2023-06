Istat: Malan (Fd’I), dati Pil e occupazione femminile dimostrano che governo è su strada giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istat ha certificato che l'economia italiana cresce più di quella della Francia, della Germania e degli Stati Uniti. “L'occupazione cresce, in particolare quella femminile, più dell'1,5 per cento, è il segno che il governo Meloni è sulla strada giusta, in particolare per far salire i salari, grazie alla piena occupazione, e con l'utilizzo dei fondi del Pnrr sosterremo ulteriormente la crescita dell'economia nazionale". Lo ha dichiarato ai tg il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. (Rin)