Violenza donne: Carfagna, il nemico è la rassegnazione, politica dia un segnale

- Guardo inorridita alla tragica morte di Giulia Tramontano e Pierpaola Romano, ultime donne uccise per mano di uomini violenti, ultime vittime di una strage senza fine. Giulia al settimo mese di gravidanza, ad aggiungere infamia all'infamia. "E' il momento che la politica reagisca e dia segnali chiari sia sul piano della repressione sia su quello dell'educazione". Lo dichiara in una nota Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "C'è un pacchetto molto specifico di norme elaborato nella precedente legislatura e largamente condiviso dalla maggioranza di allora, FI e Lega comprese: credo che anche il partito della premier possa farlo suo. Portiamolo in Parlamento, diamogli una corsia preferenziale e approviamolo prima dell'estate. E portiamo nelle scuole, nell'ora di educazione civica, un percorso formativo per le ragazze e i ragazzi che segnali l'assoluto disvalore di ogni forma di aggressività verso le donne e dica con chiarezza che una fidanzata o una moglie è un essere libero, non una proprietà. Se questa generazione sembra condannata all'orrore del femminicidio, proviamo almeno a educare la prossima. Il nostro nemico è la rassegnazione. Il nostro avversario è la frase 'tanto non finirà mai'. Invito le colleghe parlamentari a non piegarsi a questa logica: non è vero che non si può fare nulla. Possiamo fare molto. Possiamo mettere in sicurezza migliaia di donne a rischio e possiamo costruire le fondamenta di un domani più giusto, in cui le donne – conclude Carfagna - godano pienamente dell'elementare diritto di respingere o lasciare un uomo senza dover temere per la loro vita". (Rin)