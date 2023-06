Egitto: il debito estero sale a 162,9 miliardi di dollari, +4,6 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito estero dell'Egitto ha toccato i 162,9 miliardi di dollari alla fine di dicembre 2022, con un aumento di circa 7,2 miliardi di dollari, ovvero +4,6 per cento rispetto alla fine di giugno 2022. Lo ha annunciato la Banca centrale d'Egitto in un comunicato stampa. Il rapporto tra debito estero e Pil ha registrato il 35,5 per cento alla fine di dicembre 2022, entro limiti di sicurezza secondo gli standard internazionali, ha affermato la Banca. Il 5 giugno, la Banca centrale d'Egitto emetterà anche buoni del tesoro annuali per un valore di 540 milioni di dollari. L'Egitto soffre di una grave carenza di valuta estera, che ha portato la valuta locale a scendere da 15 sterline per dollaro nel marzo 2022 a 30 sterline per un biglietto verde a maggio. La banca Credit Suisse prevede un ulteriore calo del valore della sterlina egiziana a causa del lento ritmo di attuazione delle riforme nel Paese. (Cae)